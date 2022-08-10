Бізнесмен Геннадій Корбан не знає «істинних причин» позбавлення громадянства, але для себе виділив окремі версії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Олександр Течинський / «Бабель»
Український бізнесмен Геннадій Корбан, якому припинили громадянство, заявив, що не знає «справжніх причин» цього рішення, але для себе виокремив кілька версій. Про це він розповів в інтервʼю BBC.
Для себе бізнесмен виокремив кілька версій, які були у публічному просторі. Перша — це нібито через зустрічі з американським політиком Вікторією Спартц: «Я можу відповісти на це запитання: я зустрічався з нею один раз, коли вона була проїздом у Дніпрі на шляху до Запоріжжя. Вона відвідала штаб оборони, говорили переважно про те, як потрібно комплектувати бойові бригади озброєння, як потрібно складати заявки. Я не обговорював з нею Офіс президента, людей якихось звідти».
Друга версія в пресі — це дружба з журналістом Юрієм Бутусовим, який у своїх матеріалах критикує владу.
Третій варіант, який Корбан називає найімовірнішим, це «системне нерозуміння, яке виникло у процесі війни між регіональною владою та Кабінетом міністрів».
На запитання, хто ініціатор припинення його громадянства, Корбан відповів: «Президент же підписав цей указ. Готували його, напевно, його підлеглі, пан Єрмак також, подібні речі вони обговорюють разом, приймають навіть рішення з подібного питання разом». «Справжніх причин» Корбан не знає, але заявив, що планує повертатись в Україну і сподівається, що рішення щодо його громадянства змінять.
Також Корбан зазначив, що юристи порадили йому будь-які питання про відносини з державою Україна, інші якісь відносини — не розкривати в інтервʼю, для того, щоб не вплинути на розгляд у судах.
- 22 липня під час проходження митного контролю на кордоні з Польщею у Геннадія Корбана вилучили паспорт. Причина — припинення громадянства. 26 липня його випустили з транзитної зони до Польщі. 28 липня президент Зеленський назвав законним рішення позбавити громадянства Корбана. Причини цього рішення він не назвав.
- 20 липня «Українська правда» та низка українських ЗМІ, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, Офісі президента та керівництві фракції «Слуга народу», повідомили, що президент підписав указ про позбавлення громадянства голови штабу Територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана, нардепа Вадима Рабіновича й олігарха Ігоря Коломойського.