Бізнесмен Геннадій Корбан не знає «істинних причин» позбавлення громадянства, але для себе виділив окремі версії

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Олександр Течинський / «Бабель»

Український бізнесмен Геннадій Корбан, якому припинили громадянство, заявив, що не знає «справжніх причин» цього рішення, але для себе виокремив кілька версій. Про це він розповів в інтервʼю BBC.

Для себе бізнесмен виокремив кілька версій, які були у публічному просторі. Перша — це нібито через зустрічі з американським політиком Вікторією Спартц: «Я можу відповісти на це запитання: я зустрічався з нею один раз, коли вона була проїздом у Дніпрі на шляху до Запоріжжя. Вона відвідала штаб оборони, говорили переважно про те, як потрібно комплектувати бойові бригади озброєння, як потрібно складати заявки. Я не обговорював з нею Офіс президента, людей якихось звідти».

Друга версія в пресі — це дружба з журналістом Юрієм Бутусовим, який у своїх матеріалах критикує владу.

Третій варіант, який Корбан називає найімовірнішим, це «системне нерозуміння, яке виникло у процесі війни між регіональною владою та Кабінетом міністрів».

На запитання, хто ініціатор припинення його громадянства, Корбан відповів: «Президент же підписав цей указ. Готували його, напевно, його підлеглі, пан Єрмак також, подібні речі вони обговорюють разом, приймають навіть рішення з подібного питання разом». «Справжніх причин» Корбан не знає, але заявив, що планує повертатись в Україну і сподівається, що рішення щодо його громадянства змінять.

Також Корбан зазначив, що юристи порадили йому будь-які питання про відносини з державою Україна, інші якісь відносини — не розкривати в інтервʼю, для того, щоб не вплинути на розгляд у судах.