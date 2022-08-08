Події 8 серпня в огляді «Бабеля»: ЗСУ вдарили по окупантах та Антонівському мосту на Херсонщині, СБУ затримала кілерів, які мали вбити Резнікова та Буданова

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СБУ

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Уночі ЗСУ вдарили з систем HIMARS по пунктах тимчасової дислокації російських військ у Мелітополі ― це промислові майданчики в різних районах міста. За попередніми підрахунками, вдалося знищити значну кількість військової техніки та понад 100 російських солдатів, які цієї ночі перебували в тимчасових казармах.

На Херсонщині штурмова авіація та гелікоптерна пара ЗСУ завдали трьох ударів по скупченню озброєння росіян, їхній техніці та двох опорних пунктах. Серед підтверджених втрат: 24 окупанти, танк Т-62, п’ять одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки.

«Влада» окупованої частини Херсонщини повідомила про черговий удар по Антонівському мосту, є пошкодження дорожнього полотна, несучі елементи не постраждали. Речниця сил оборони півдня Наталя Гуменюк підтвердила удари ЗСУ по Антонівському мосту й уточнила, що були ще й по Каховському.

Вчора російські війська завдали удару по декількох обʼєктах на Вінниччині гіперзвуковими ракетами «Кинджал». Основним носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватися бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160. Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році їх випущено всього декілька десятків.

Росія вночі вдарила ракетами й обстріляла з «Градів» Нікопольський район Дніпропетровської області. Уночі окупанти випустили дві ракети Х-59 по Червоногригорівській громаді. Постраждало місцеве підприємство, пошкоджено чотири складські будівлі, 10 житлових будинків. Люди не постраждали. Ще 20 реактивних снарядів із «Градів» окупанти випустили між селами в Марганецькій громаді. Без жертв і без руйнувань. Крім того, окупанти обстріляли сім населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини та декілька районів Харківщини.

Росіяни продовжують інтенсивні обстріли околиць Донецька: під вогнем Марʼїнська, Авдіївська та Очеретинська громади. Крім того, у Донецьку та Краматорську російські окупанти розкидають протипіхотні міни ПФМ-1 «Лепесток», щоб обмежувати свободу пересування людей.

У районі Умані від решток збитої російської ракети постраждали дві людини. Фрагменти ракети впали на обʼєкт цивільної інфраструктури, повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Поранених госпіталізували.

Україна надіслала листи в ООН та Міжнародне агентство з атомної енергії з вимогою направити безпекову місію на захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію. Росія вдається до ядерного тероризму і ставить під загрозу мільйони людських життів, обстрілюючи АЕС. За даними української розвідки війська рф замінували станцію і можуть катувати її працівників.

Служба безпеки України заявила, що затримала групу кілерів, які планували вбити міністра оборони Олексія Резнікова та начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Цю групу створило розвідувальне управління росії.

«Глава» окупованої частини Запорізької області євген балицький підписав розпорядження про проведення «референдуму про воззʼєднання регіону з росією».

Іранське космічне агентство спростувало повідомлення про те, що росія буде використовувати його розвідувальний супутник «Хаям» над Україною. Космічне агентство Ірану наголосило, що супутник контролюватиметься Іраном та з Ірану з першого дня, відразу після запуску, і «жодна інша країна не матиме доступу до такої інформації, а чутки про те, що супутникові зображення використовуються для обслуговування військових цілей іншої країни, не відповідають дійсності».

У Гельсінкі демонтували памʼятник «Мир у всьому світі», який Фінляндії подарував Радянський Союз у 1989 році (вже тоді довкола статуї точилося чимало дискусій). Суспільні дебати про необхідність монумента спалахнули в останні місяці ― після того як росія напала на Україну. Місто Гельсінкі та Художній музей вирішать остаточну долю пам’ятника пізніше.