Мінкульт: Amnesty International у звіті зі звинуваченнями на адресу ЗСУ використовувала свідчення, надані під тиском
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Jaap Arriens / NurPhoto via Getty Images
Звіт міжнародної організації Amnesty International, який звинувачував Збройні сили України у створенні небезпеки для цивільних, базувався на свідченнях людей, які перебували під тиском на окупованих територіях.
Це заявив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики.
Вказано, що до збору даних і свідчень залучили журналістів та волонтерів як на вільних територіях, так і на окупованих територіях. У звіт потрапили свідчення людей, які були евакуйовані на тимчасово непідконтрольні території Донецької та Луганської областей або Криму. Центр вказує, що більшість матеріалів для звіту надали саме вони.
«Зокрема, матеріал збирався на території фільтраційних таборів та тюрем, опитування проводилось серед «охочих» надати подібного роду інформацію», — заявляють у відомстві.
Центр зазначає, що озвучена інформація взагалі не мала потрапити у звіт, оскільки ці люди були під наглядом і тиском російських силовиків. Крім цього, зібрані матеріали окупанти перевіряли.
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