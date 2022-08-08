Україна надіслала листи в ООН та МАГАТЕ із запитом направити безпекову місію на Запорізьку АЕС
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Україна надіслала листи в ООН та Міжнародне агентство з атомної енергії з вимогою направити безпекову місію на захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію.
Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.
«Вчергове закликаю генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту вжити можливих заходів для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, повністю демілітаризувати територію АЕС та надати гарантії безпеки співробітникам атомної станції та мешканцям міста Енергодар для обслуговування станції. Сьогодні підготовлено та відправлено відповідні листи», — заявив Лубінець.
Він наголосив на тому, що росія вдається до ядерного тероризму і ставить під загрозу мільйони людських життів, обстрілюючи АЕС. Лубінець нагадав, що за даними української розвідки війська рф замінували станцію і можуть катувати її працівників.
«Руйнівні наслідки ядерного тероризму та поширення радіоактивності не «поважають» державні кордони, а радіоактивні викиди розповсюджуються неконтрольовано, наслідки радіоактивного забруднення залишаються на десятки років», — наголосив Лубінець.
Крім того, він процитував ймовірне звернення начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту валерія васильєва, яке поширюють російські пабліки та пропагандисти. Той міг заявити, що на місці станції «буде або російська земля, або випалена пустеля». «І якщо буде найжорсткіший наказ — ми маємо виконати його з честю!» — йдеться в пості, який поширюють пабліки. Перевірити, чи це дійсно так, наразі неможливо.
- 3 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що на окупованій росіянами Запорізькій АЕС порушені всі заходи ядерної безпеки — вона повністю вийшла з-під контролю організації.
- 5 серпня війська росії обстріляли промисловий майданчик ЗАЕС — вони влучили у високовольтну лінію звʼязку автотрансформатора. Після цього по станції вдарили з реактивних систем залпового вогню. Через це на станції відключився енергоблок. Були серйозно пошкоджені азотно-киснева станція та обʼєднаний допоміжний корпус. Виник ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.
- Видання The Insider із посиланням на джерела пише, що росіяни мінують станцію — міни та боєкомплекти окупанти зберігають у безпосередній близькості до енергоблоків і під естакадами.
- 6 серпня росіяни знову обстріляли ЗАЕС — ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. З ладу вийшли датчики радіаційного моніторингу, а один працівник станції отримав поранення.