«Продовжувати немає сенсу». Премʼєр Ізраїлю Лапід заявив, що мета операції в секторі Гази досягнута
- Автор:
- Олег Панфілович
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@IsraelArabic / Twitter
Премʼєр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід у неділю заявив, що мета ізраїльської операції «Світанок» у секторі Гази досягнута.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
«Мети досягли. Немає сенсу продовжувати операцію», — заявив Лапід. Водночас лідер палестинського угрупування «Ісламський джихад» у Лівані Ехсан Атайя, зі свого боку, заявив, що припинення вогню не буде, допоки Ізраїль не ухвалить їхніх вимог.
У неділю агентство Reuters заявило, що Ізраїль і палестинські бойовики з «Ісламського джихаду» домовилися про перемир’я в секторі Гази з вечора неділі. Посередником виступив Єгипет. Вогонь мали припинити о 20:00.
- 1 серпня Ізраїль арештував лідера «Ісламського джихаду» Бассама ас-Сааді. Після цього на кордоні Гази та Ізраїлю розпочались загострення. 5 серпня Збройні сили Ізраїлю вдарили по кількох обʼєктах «Ісламського джихаду» в Газі під час операції «Світанок». Удари ізраїльтян зруйнували військові структури «Ісламського джихаду» і вбили головного терористичного лідера Тайсира аль Джабарі. Премʼєр-міністр Яїр Лапід і міністр оборони Бенні Ганц обґрунтували ці удари необхідністю запобігти великому теракту, який планував «Ісламський джихад» після арешту свого лідера.
- Увечері 5 серпня «Ісламський джихад» почав масований ракетний обстріл Ізраїлю.
- У ніч на 6 серпня із сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 160 ракет — «Залізний купол» збив майже всі. Ізраїльська авіація тим часом завдавала ударів по обʼєктах терористів у секторі Гази, а військові провели рейди на Західному березі річки Йордан. Там затримали 20 підозрюваних у звʼязках із терористами.
- Під кінець доби по Ізраїлю випустили близько 350 ракет. ЦАХАЛ у відповідь завдавав ударів обʼєктах терористів, ліквідувавши одного з лідерів — Халеда Мансура. Він загинув під час авіаудару по місту Рафах.
- У неділю Ізраїль заявив про знищення всього вищого керівництва «Ісламського джихаду». За перший день операції Ізраїль зміг ліквідувати командира «Бригад Аль-Кудса» (військове крило «Ісламського джихаду») в Газі Тайсира Джабарі, а на другий день — командира південної бригади «Бригад Аль-Кудса» в Газі Халіда Мансура.
- Представник військ Ізраїлю Ран Кочав заявляв, що операція «Світанок» триватиме тиждень.
- Станом на 7 серпня, за даними Міністерства охорони здоровʼя сектора Гази, керованого ХАМАСом, через атаки ЦАХАЛу загинула 31 людина, поранення дістали 265 людей. Ізраїльська сторона про загиблих зі свого боку поки не повідомляла. Відомо про 28 постраждалих.