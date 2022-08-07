Маск викликав виконавчого директора Twitter. Хоче обговорити кількість ботів у соцмережі
- Автор:
- Софія Телішевська
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Мільярдер Ілон Маск викликав головного виконавчого директора Twitter Inc Парага Агравала на публічні дебати. Вони сперечатимуться про відсоток ботів у цій соціальній мережі, від покупки якої відмовився Маск.
«Нехай він доведе публіці, що у Twitter щодня <5% фальшивих чи спамерських користувачів», — написав Маск.
Він також розпочав опитування, в якому запитав користувачів про їхню думку з цього приводу.
Напередодні компанія Twitter у суді штату Делавер відкинула заяви Ілона Маска про те, що його обманули задля підписання угоди про придбання соцмережі.
- 5 квітня 2022 року Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $44 мільярди, але в цьому питанні почалися затримки. Маску не вдалося перевірити інформацію про фейкові акаунти.
- 8 липня він заявив, що відмовляється купувати компанію, і звинуватив Twitter у порушенні угоди — через «неправдиві дані про кількість підроблених облікових записів на платформі».
- Компанія Twitter подала позов щодо правомірності відмови бізнесмена купувати її за $44 мільярди. Ілон Маск 29 липня подав зустрічний позов.