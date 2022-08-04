Ракети Китаю впали біля берегів Японії, уряд останньої обурений
- Автор:
- Олег Панфілович
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Feng Li / Staff
Японія заявила протест Китаю через те, що декілька ракет, випущених його військовими під час навчань біля Тайваню, впали неподалік японських берегів.
Про це повідомляє японське агентство Kyodo.
У морській економічній зоні Японії впали 5 балістичних ракет. Міністр оборони Нобуо Кіші заявив, що це перший раз, коли балістична ракета, яка належить китайським військовим, впала в цих водах. Уряд Японії заявив дипломатичний протест уряду Китаю.
У четвер Китай відмовився від зустрічі з міністром закордонних справ Японії на полях саміту країн АСЕАН, у Пномпені, назвавши це наслідком візиту на Тайвань спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.
Через китайські навчання скасовано понад 50 міжнародних рейсів до та з Тайваню. Рада Тайваню у справах материка каже, що Китай намагається змусити міжнародну спільноту припинити підтримку острова. Через військову активність Китаю очікуються затримки глобальних перевезень і збої в ланцюгах постачання, оскільки комерційні судна були змушені змінити маршрут.
- Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі офіційно прибула на Тайвань 3 серпня. Пелосі є третім за рангом посадовцем у США і стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. У Китаї її візит вже назвали «серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності».
- Візит Пелосі супроводжувався напругою в регіоні. Війська Китаю стягнули сили навколо Тайваню. Війська останнього приведені в посилену бойову готовність до 4 серпня.
- 4 серпня Пелосі покинула Тайвань, а Китай запровадив низку санкцій.