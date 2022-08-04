Суд продовжив арешт медведчука
- Автор:
- Олег Панфілович
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Офіційний сайт партії «Опозиційна платформа — За життя»
Личаківський районний суд Львова продовжив арешт народному депутату віктору медведчуку до 19 вересня 2022 року.
Про це йдеться в повідомленні суду.
«Сьогодні слідчий суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив клопотання прокурора Офісу генерального прокурора та продовжив термін тримання під вартою без визначення розміру застави медведчуку в. в. [...] у межах терміну досудового розслідування, а саме до 19 вересня 2022 року», — йдеться в повідомленні.
- 11 травня 2021 року СБУ провела обшуки вдома у віктора медведчука і тараса козака. Їм підписали підозри за трьома епізодами. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в росію.
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