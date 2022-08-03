Азербайджан відзвітував про проведення операції «Помста» у Нагірному Карабаху

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Міністерство оборони Азербайджану увечері 3 серпня відзвітувало про проведення операції «Помста» у Нагірному Карабаху.

«Уранці 3 серпня члени незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово перебуває російський миротворчий контингент, інтенсивно обстріляли позиції азербайджанської армії у напрямку Лачинського району. У результаті від кульового поранення загинув солдат Анар Казимов», — повідомило Міноборони Азербайджану.

Також «елементи незаконних вірменських збройних формувань» спробували захопити висоту Гирхгиз та створити там нові бойові позиції.

Після цього військові Азербайджану провели у відповідь операцію «Помста» і захопили висоту Гирхгиз, а також село Сарибаба вздовж Карабаського хребта і ряд інших важливих панівних висот. Наразі азербайджанські військові облаштовують захоплені позиції та будують підʼїзні дороги.

Міноборони Азербайджану повідомляє також про знищення кількох бойових позицій незаконних вірменських збройних формувань, авіаудар по військовій частині у селищі Юхарі Орат. Також під час «Помсти» знищили кілька гаубиць Д-30, військову техніку та велику кількість боєприпасів.