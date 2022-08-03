Українська розвідка встановила деякі обставини вибуху в Оленівці, де вбили військовополонених

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Українська військова розвідка встановила деякі обставини вибуху в Оленівській колонії, де загинули українські військовополонені: їх там катували, а вибухівку заклали «вагнерівці».

Про це розвідка повідомила 3 серпня.

Так, їй відомо, що допити полонених проводили слідчі «мдб днр» спільно з представниками «ПВК Вагнера» та фсб. Під час допитів українських військовополонених катували для приниження та зламу морально-психологічного стану. Також представники фсб планували залучити українських полонених до зйомки у проросійських репортажах. Мета ефіру — показати, як полонені зізнаються у «скоєних злочинах, звірствах проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України». Допити проводилися конвеєрно й регулярно, проте не мали успіху.

Розвідка заявляє, що саме бойовики «ПВК Вагнера» замінували територію, де утримували українських полонених. Мінування було з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні.

ГУР наголошує, що російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та, аби приховати неналежні умови та форми допиту, що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді, умисно знищила полонених.