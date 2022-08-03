Українська розвідка встановила деякі обставини вибуху в Оленівці, де вбили військовополонених
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Українська військова розвідка встановила деякі обставини вибуху в Оленівській колонії, де загинули українські військовополонені: їх там катували, а вибухівку заклали «вагнерівці».
Про це розвідка повідомила 3 серпня.
Так, їй відомо, що допити полонених проводили слідчі «мдб днр» спільно з представниками «ПВК Вагнера» та фсб. Під час допитів українських військовополонених катували для приниження та зламу морально-психологічного стану. Також представники фсб планували залучити українських полонених до зйомки у проросійських репортажах. Мета ефіру — показати, як полонені зізнаються у «скоєних злочинах, звірствах проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України». Допити проводилися конвеєрно й регулярно, проте не мали успіху.
Розвідка заявляє, що саме бойовики «ПВК Вагнера» замінували територію, де утримували українських полонених. Мінування було з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні.
ГУР наголошує, що російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та, аби приховати неналежні умови та форми допиту, що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді, умисно знищила полонених.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених з «Азовсталі», пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення. Попередньо, росіяни вдарили із термобаричної зброї.
- Вибухи сталися на території промзони, в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників. Українська військова розвідка заявила, що вибух влаштували найманці «ПВК Вагнера» за вказівкою власника ПВК — «кухаря путіна» євгена пригожина. Організацію та власне теракт вони не узгодили з керівництвом міністерства оборони рф.
- 30 липня міноборони росії опублікувало список українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок теракту. У переліку — 48 загиблих, у списку поранених — 73 прізвища. Україна просить людей не довіряти цим спискам, адже вони неофіційні.