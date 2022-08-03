У Нагірному Карабаху сталася перестрілка між вірменськими та азербайджанськими військовими, є загиблі
- Автор:
- Олег Панфілович
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У Нагірному Карабаху сталася перестрілка між вірменськими та азербайджанськими військовими, в результаті якої є загиблі.
Згідно з повідомленням Міністерства оборони Азербайджану, вранці позиції азербайджанської армії у напрямку Лачинського району зазнали інтенсивного обстрілу. В результаті загинув військовослужбовець строкової служби. «Підрозділами азербайджанської армії було вжито заходів у відповідь», — заявили в Міноборони Азербайджану.
Як пишуть російські ЗМІ, представники невизнаної Нагірнокарабаської республіки звинуватили в обстрілі Азербайджан, також заявивши про загиблого і вісьмох поранених. За їхніми даними, Азербайджан застосовував гранатомети та безпілотники.
- У ніч проти 10 листопада 2020 року премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президенти Азербайджану Ільхам Алієв і росії путін підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху, яка тривала півтора місяця (із 27 вересня). Сторони зазнали значних втрат — тисячі вбитих військових і сотні поранених цивільних при обстрілі міст. Азербайджан у цій війні отримав у боях 40% території невизнаної Нагірнокарабаської Республіки, включно з містом Шуша.
- У липні цього року Алієв звинуватив росію і Вірменію в порушенні домовленостей, які були прописані в декларації про припинення бойових дій. Пізніше секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян пообіцяв вивести війська з Нагірного Карабаху у вересні.