У Нагірному Карабаху сталася перестрілка між вірменськими та азербайджанськими військовими, є загиблі

Новини

У Нагірному Карабаху сталася перестрілка між вірменськими та азербайджанськими військовими, в результаті якої є загиблі.

Згідно з повідомленням Міністерства оборони Азербайджану, вранці позиції азербайджанської армії у напрямку Лачинського району зазнали інтенсивного обстрілу. В результаті загинув військовослужбовець строкової служби. «Підрозділами азербайджанської армії було вжито заходів у відповідь», — заявили в Міноборони Азербайджану.

Як пишуть російські ЗМІ, представники невизнаної Нагірнокарабаської республіки звинуватили в обстрілі Азербайджан, також заявивши про загиблого і вісьмох поранених. За їхніми даними, Азербайджан застосовував гранатомети та безпілотники.