Українська військова розвідка: Немає підстав довіряти спискам росіян із прізвищами загиблих в Оленівці
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Українська військова розвідка заявила, що немає підстав довіряти спискам росіян із прізвищами нібито загиблих та поранених українських військовополонених під час теракту в колонії в Оленівці.
Про це в етері телемарафону 2 серпня повідомив представник розвідки Андрій Юсов.
Так, під час перевірки зʼясувалося, що у цих списках є прізвища тих українських воїнів, які були поранені до подій в Оленівці, та щодо яких були домовленості про обмін найближчим часом, вони на момент теракту мали перебувати в лікарні, а не в бараку у промисловій зоні.
«Відповідно, говорити про підтвердження списків ми не можемо, а офіційних відповідей в рамках міжнародного права росіяни досі не надали», — заявив представник розвідки.
Юсов наголосив, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими одразу звернувся до росії стосовно надання інформації, списків загиблих, поранених внаслідок цього теракту, а також з приводу повернення тіл загиблих захисників. Офіційних відповідей досі немає.
30 липня міноборони росії опублікувало список українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок теракту. У переліку — 48 загиблих, у списку поранених — 73 прізвища.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених з «Азовсталі», пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення. Попередньо, росіяни вдарили із термобаричної зброї.
- Вибухи сталися на території промзони, в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників. Українська військова розвідка заявила, що вибух влаштували найманці «ПВК Вагнера» за вказівкою власника ПВК — «кухаря путіна» євгена пригожина. Організацію та власне теракт вони не узгодили з керівництвом міністерства оборони рф.