The Guardian: Британські депутати теж планують відвідати Тайвань попри погрози Китаю

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Депутати Палати громад Великої Британії збираються відвідати Тайвань.

Про це повідомляє The Guardian.

Раніше американські ЗМІ повідомили про плани спікера Палати представників Ненсі Пелосі відвідати Тайвань. На цю інформацію жорстко відповів Китай, пригрозивши завдати військового удару по острову.

Депутати відвідають Тайвань пізніше цього року — ймовірно, у листопаді або на початку грудня. Джерела кажуть, що поїздка, яка спочатку була запланована на початок цього року, але відкладена через те, що в одного члена делегації був позитивний тест на коронавірус, має на меті продемонструвати підтримку з боку Британії.