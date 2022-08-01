ЄС готується до можливої ескалації між США та Китаєм

Новини

Andrew Harrer / Bloomberg via Getty Images

У Європейському союзі побоюються, що конфлікт між США та Китаєм через Тайвань може загостритися. Брюссель готується до можливої ескалації.

Politico пише, що в Європі неохоче коментують тему Тайваню та суперечки між США та Китаєм. Проте європейські дипломати визнають, що існує небезпека виходу ситуації з-під контролю.

Здебільшого країни ЄС обережні зі своїми коментарями на цю тему, а от Велика Британія активно виступає з підтримкою Тайваню. Лондон запропонував озброїти острів та захистити населення, щоб уникнути ситуації, як в Україні.

ЄС зазначає, що в разі ескалації стане на бік США і вже превентивно розробляють санкції.

«У разі військового вторгнення ми дуже чітко дали зрозуміти, що ЄС разом зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками застосує подібні або навіть більші заходи, ніж ми зараз вжили проти росії», — заявив новий посол ЄС у Китаї Хорхе Толедо.

Крім того, ЄС закликають підготуватися до можливого збройного протистояння, оскільки приклад України показує, що потрібно очікувати «найгірших сценаріїв».

«Європейцям було б добре підготуватися до непередбачених ситуацій, підтримуючи Тайвань, залишаючись у тісному контакті з Пекіном, і сприяючи деескалації», — сказав віцеголова Мюнхенської конференції з безпеки Борис Руге.