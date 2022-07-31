У росії заявили, що запросили ООН і Червоний Хрест для розслідування загибелі військовополонених українців в Оленівці

Новини

Скриншот

У міністерстві оборони росії заявили, що рф офіційно запросила експертів ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста для розслідування теракту теракту в колонії в окупованій Оленівці Донецької області.

Про це йдеться в Telegram російського міноборони.

«Російська федерація на користь проведення обʼєктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці, який призвів до загибелі великої кількості українських військовополонених, офіційно запросила експертів ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста», — зазначили в оборонному відомстві окупантів.

Перед цим Червоний Хрест у своєму Twitter повідомив, що організацію не допустили до місця вбивства українських військовополонених в Оленівці.