Журналіст показав супутникові знімки російської колонії в Оленівці до та після теракту

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ChristopherJM\Twitter

Журналіст Крістофер Міллер оприлюднив фото російського табору для військовополонених в окупованій Оленівці Донецької області. Знімки зробив супутник Maxar до та після теракту в колонії.

ChristopherJM\Twitter

До, 27 липня: зображення 1 і 3. Після, 30 липня: зображення 2 і 4.