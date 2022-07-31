Журналіст показав супутникові знімки російської колонії в Оленівці до та після теракту
- Автор:
- Анна Холоднова
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ChristopherJM\Twitter
Журналіст Крістофер Міллер оприлюднив фото російського табору для військовополонених в окупованій Оленівці Донецької області. Знімки зробив супутник Maxar до та після теракту в колонії.
До, 27 липня: зображення 1 і 3. Після, 30 липня: зображення 2 і 4.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни з артилерії, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення.
- Вибухи сталися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників. Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі СІЗО. Українська військова розвідка заявила, що вибух влаштували найманці «ПВК Вагнера» за вказівкою власника «ПВК» — «кухаря путіна» євгена пригожина. Організацію та власне теракт вони не узгодили з керівництвом міністерства оборони рф.
- 30 липня міноборони росії опублікувало список українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок теракту в колонії в окупованій Оленівці Донецької області. У переліку — 48 загиблих, особи двох встановлюють, адже вони нібито загинули дорогою до лікарні. У списку поранених — 73 прізвища.