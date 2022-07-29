Суд заочно арештував колишнього главу Конституційного суду Тупицького. Тепер його можуть екстрадувати з Австрії

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Пресслужба Конституційного суду

Подільський районний суд Києва заочно арештував колишнього голову і суддю Конституційного суду України Олександра Тупицького. Це дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, у жовтні 2018 року Тупицький з корисливих мотивів та в інтересах свого знайомого — колишнього голови Вищого господарського суду України, підкупив свідка, щоб той відмовився від показань або давав неправдиві показання у справі про незаконне заволодіння «Зуївським енергомеханічним заводом».

Крім того, упродовж 2018—2019 років Тупицький надавав слідчому Генеральної прокуратури України в цьому ж провадженні неправдиві показання в поєднані зі штучним створенням доказів.