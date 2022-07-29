«Буду найбільшим другом України». Ліз Трасс пообіцяла наслідувати Джонсона на посту премʼєра
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- Анна Холоднова
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Скриншот / Reuters
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка претендує на посаду прем’єр-міністра, заявила, що стане «найбільшим другом» України, якщо очолить уряд, і сказала, що негайно зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.
Про це пише Reuters.
Кандидатка на пост премʼєра, а нині — міністр закордонних справ Ліз Трасс, яка контролювала запровадження санкцій проти наближених до президента росії володимира путіна людей, заявила, що працюватиме з союзниками, щоб надати Україні більше зброї та гуманітарної допомоги.
«Як прем’єр-міністр я буду найбільшим другом України — ідучи стопами Бориса Джонсона — і буду повністю віддана тому, щоб путін зазнав поразки в Україні та стратегічної поразки, і щоб росія була обмежена в майбутньому», — заявила вона.
«Цей конфлікт — на волосині, і зараз не час говорити про поступки та компроміси жахливому диктатору... Я кандидат, якому британський народ може довіряти щодо України, і якому вони можуть довіряти, аби захистити нашу свободу вдома і за кордоном», — додала Ліз Трасс.
- 7 липня премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії. Він буде виконувати обовʼязки голови партії та уряду, поки не оберуть нового. Цьому передувала низка скандалів — Джонсона звинувачували в організації вечірки без дотримання карантинних заходів, які уряд запровадив на всій території Великої Британії через коронавірус. Також його критикували за призначення на посаду Крістофера Пінчера, якого звинуватили в домаганні до двох колег. На початку липня від Джонсона через скандали пішли понад 50 членів його кабінету і високопосадовців.
- На посаду нового премʼєра Британії претендували 11 посадовців. Борис Джонсон публічно не оголосив підтримки жодного.
- До першого туру пройшли вісім депутатів: глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс, колишній міністр закордонних справ Джеремі Хант, молодший міністр з торгівельної політики Пенні Мордаунт, генеральний прокурор Суелла Браверман, колишній міністр фінансів Ріші Сунак, голова парламентського комітету із закордонних справ Том Тугендхат, колишній міністр з питань рівності Кемі Баденок та міністр фінансів Надхім Захаві. Після кількох турів виборів кандидатів залишилося двоє — тепер новим премʼєром Британії стане або Ліз Трасс, або Ріші Сунак.
- 21 липня, британський парламент пішов на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні (приблизно 160 тисяч членів) голосуватимуть поштою за нового лідера. Результат оголосять 5 вересня.