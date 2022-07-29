«Буду найбільшим другом України». Ліз Трасс пообіцяла наслідувати Джонсона на посту премʼєра

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Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка претендує на посаду прем’єр-міністра, заявила, що стане «найбільшим другом» України, якщо очолить уряд, і сказала, що негайно зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.

Про це пише Reuters.

Кандидатка на пост премʼєра, а нині — міністр закордонних справ Ліз Трасс, яка контролювала запровадження санкцій проти наближених до президента росії володимира путіна людей, заявила, що працюватиме з союзниками, щоб надати Україні більше зброї та гуманітарної допомоги.

«Як прем’єр-міністр я буду найбільшим другом України — ідучи стопами Бориса Джонсона — і буду повністю віддана тому, щоб путін зазнав поразки в Україні та стратегічної поразки, і щоб росія була обмежена в майбутньому», — заявила вона.

«Цей конфлікт — на волосині, і зараз не час говорити про поступки та компроміси жахливому диктатору... Я кандидат, якому британський народ може довіряти щодо України, і якому вони можуть довіряти, аби захистити нашу свободу вдома і за кордоном», — додала Ліз Трасс.