ЄС і США привітали призначення Олександра Клименка на посаду очільника САП
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Укрінформ
США та ЄС привітали призначення Олександра Клименка на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Вони вірять, що САП відіграє вирішальну роль в антикорупційній інфраструктурі України.
Відповідні заяви оприлюднили посол США в Україні Бріджит Брінк і посол ЄС в Україні Матті Маасікас.
«Я із нетерпінням чекаю на співпрацю з генеральним прокурором Андрієм Костіним та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою у підтримці верховенства права, яке надзвичайно важливе для незалежного, демократичного та процвітаючого майбутнього України», — наголосила посол США.
«Україна виконує одну з рекомендацій, що супроводжувала статус кандидата на вступ в ЄС! Завершено тривалий процес відбору, який дає уроки. Бажаю пану Клименку сил та мужності», — написав посол ЄС.
- 19 липня 2022 року конкурсна комісія з обрання керівника САП затвердила результати конкурсу, за яким переможцем став детектив НАБУ Олександр Клименко.
- Конкурсна комісія майже два роки не могла обрати нового голову САП, причиною цього були внутрішні конфлікти та ймовірний «тиск влади». При цьому двох кандидатів на посади голови САП і заступника голови визначили ще наприкінці 2021 року. Але комісія ніяк не могла затвердити фінальні результати.
- Активісти звинувачували в затягуванні та зриві конкурсу членів комісії від Верховної Ради, яких нібито контролював заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Вони вважали, що Татаров намагався зірвати конкурс, тому що в ньому перемагає детектив НАБУ Олександр Клименко. Саме він керував слідством у справі ексдиректора «Укрбуду» Максима Микитася, в якій фігурував і Татаров.
- Вимога призначити переможця конкурсу на посаду голови САП була в переліку обовʼязкових для початку перемовин України про вступ до Євросоюзу.