Reuters: Єгипет скасував контракти на 240 тисяч тонн української пшениці

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Єгипет скасував контракти на 240 000 тонн української пшениці, які забронював у лютому та березні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Законтрактоване зерно так і не відвантажили через повномасштабне вторгнення росії в Україну. За даними журналістів, Єгипет скасував угоди щодо чотирьох із пʼяти партій зерна. Генеральне управління з постачання товарів Єгипту (GASC) звільнило українські компанії «Нібулон» та Inerco від зобовʼязань з постачання зерна, попри те що у контрактах GASC немає пункту про форс-мажор.

22 липня Україна і росія підписали з Туреччиною та ООН угоду про експорт зерна. Журналістам не вдалося встановити, коли GASC скасували контракти — до підписання «зернової угоди» чи після.

За словами трейдерів, пʼятий зерновий вантаж для Єгипту перебуває в українському порту «Чорноморськ» та чекає на відправку.