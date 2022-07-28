Олександра Клименка призначено керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

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Генеральний прокурор Андрій Костін призначив керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Клименка переможцем конкурсу комісія визнала 19 липня. Колишній детектив Національного антикорупційного бюро пройшов необхідну спецперевірку, про що комісія САП звітувала 27 липня. Заступником Клименка буде прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.