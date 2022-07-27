Народного депутата Андрія Костіна призначили новим генеральним прокурором

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Офіс президента / Telegram

Верховна Рада призначила народного депутата фракції «Слуга народу» Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.

Голосували за це на засіданні 27 липня.

За — 299 депутатів.

Ярослав Железняк / Telegram

Народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко розповів, що президент Володимир Зеленський прийшов у Раду на призначення генпрокурора.

Андрій Костін — український юрист, засновник адвокатської компанії «Право», заступник голови комітету Ради з питань правової політики.

Офіс президента / Telegram