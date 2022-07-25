Reuters: Ціни на пшеницю різко зросли після ракетного удару рф по порту в Одесі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Ціни на пшеницю різко зросли через ракетний удар російської армії по одеському порту. Російська атака викликала сумніви щодо реалізації угоди про експорт зерна з України.
Про це пише Reuters.
Фʼючерси на пшеницю на торговій біржі в Чикаго в понеділок 25 липня піднялися майже на 4% — до $7,86 за бушель [один бушель пшениці дорівнює 27,216 кг]. Перед цим у пʼятницю, 22 липня, ціни впали майже на 6%.
«Відновлення українського експорту потребуватиме не лише безпечних судноплавних каналів, а й безпечних портів. Росіяни викликали сумніви щодо безпеки портів ще до того, як висохло чорнило на транспортній угоді. Сумнів знову є», — сказав журналістам один із європейських трейдерів.
Тим часом у США працюють над планом Б для експорту зерна з України, якщо угода з росією провалиться, заявила в коментарі телеканалу CNN адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер.
«До плану Б включено автомобільний, залізничний і річковий транспорт, відправка барж та налаштування залізничних систем, щоб вони краще узгоджувалися з європейськими і експорт відбувався швидше», — сказала Пауер.
- Війська росії з початку повномасштабного вторгнення блокують експорт з портів України, через що продукцію доводиться експортувати залізницею та автошляхами. Західні партнери пропонували побудувати зерносховища біля кордону, домовитися з росією, але до військового розблокування шляхів не готові. Тим часом росія продовжує викрадати українське зерно, вивозячи його до Криму, Сирії та Туреччини.
- 22 липня Україна і росія підписала з Туреччиною та ООН угоду про експорт зерна.
- Заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм розповів, що ця угода — це можливість для аграріїв вивезти цьогорічний врожай і мати кошти для підготовки до наступної посівної. Окрім цього, це майже мільярд доларів валютної виручки щомісяця, які підуть на підтримку економіки та Збройних сил України. Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» повністю був і залишається за українською стороною.
- Російські кораблі не зможуть супроводжувати українські судна. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк уточняв, що в разі провокацій буде негайна військова відповідь.
- Угода діятиме 120 днів з можливістю її продовження. Україні за домовленостями не потрібно розміновувати порти — кораблі проходитимуть безпечними маршрутами в межах територіальних вод України.