Reuters: Ціни на пшеницю різко зросли після ракетного удару рф по порту в Одесі

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Ціни на пшеницю різко зросли через ракетний удар російської армії по одеському порту. Російська атака викликала сумніви щодо реалізації угоди про експорт зерна з України.

Про це пише Reuters.

Фʼючерси на пшеницю на торговій біржі в Чикаго в понеділок 25 липня піднялися майже на 4% — до $7,86 за бушель [один бушель пшениці дорівнює 27,216 кг]. Перед цим у пʼятницю, 22 липня, ціни впали майже на 6%.

«Відновлення українського експорту потребуватиме не лише безпечних судноплавних каналів, а й безпечних портів. Росіяни викликали сумніви щодо безпеки портів ще до того, як висохло чорнило на транспортній угоді. Сумнів знову є», — сказав журналістам один із європейських трейдерів.

Тим часом у США працюють над планом Б для експорту зерна з України, якщо угода з росією провалиться, заявила в коментарі телеканалу CNN адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер.

«До плану Б включено автомобільний, залізничний і річковий транспорт, відправка барж та налаштування залізничних систем, щоб вони краще узгоджувалися з європейськими і експорт відбувався швидше», — сказала Пауер.