США та Британія розробляють захист від російських і китайських гіперзвукових ракет
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Збройові компанії США та Великої Британії працюють над створенням захисту від гіперзвукових ракет, які називають зброєю майбутнього і які активно тестують росія та Китай.
Про це пише The Telegraph.
Голова британської Cohort Енді Томіс повідомив, що його компанія працює над проєктом з ураження зброї, яка може рухатися в п’ять разів швидше за швидкість звуку. Він назвав роботу над проєктом справжнім викликом.
Директор американської Raytheon Missiles & Defense Вес Кремер каже, що його компанія поки на початковому етапі розробки протиракетного озброєння. Наразі фахівці вивчають типи надшвидких ракет.
- У травні цього року Військово-повітряні сили США успішно випробували гіперзвукову ракету AGM-183A від компанії Lockheed Martin. Під час випробувань ракета досягла швидкості впʼятеро вищої за швидкість звуку (понад 6 тис. км/год).
- До цього США побудували на Алясці радар для відстежування гіперзвукових ракет та супутників.
- У січні 2022 року про успішний тест гіперзвукової ракети заявила КНДР.
- Росія про успішні випробування подібної зброї заявляла в грудні 2021 року. Тоді ж у рф заявили, що поставили на бойове чергування ракетну систему С-550.