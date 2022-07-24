США та Британія розробляють захист від російських і китайських гіперзвукових ракет

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Збройові компанії США та Великої Британії працюють над створенням захисту від гіперзвукових ракет, які називають зброєю майбутнього і які активно тестують росія та Китай.

Про це пише The Telegraph.

Голова британської Cohort Енді Томіс повідомив, що його компанія працює над проєктом з ураження зброї, яка може рухатися в п’ять разів швидше за швидкість звуку. Він назвав роботу над проєктом справжнім викликом.

Директор американської Raytheon Missiles & Defense Вес Кремер каже, що його компанія поки на початковому етапі розробки протиракетного озброєння. Наразі фахівці вивчають типи надшвидких ракет.