Die Welt: Німеччина скоротила військову допомогу Україні до мінімуму, попри заяви канцлера Шольца

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Німеччина скоротила військову допомогу Україні до мінімуму, попри заяви канцлера Олафа Шольца про постачання необхідного озброєння.

Про це пише Die Welt, яка проаналізувала список доставленої і запланованої зброї, опублікований урядом ще 21 червня. З тих пір він тричі змінювався, проте судячи зі списку переданої зброї, який є у розпорядженні газети, останні поставки були незначними.

У перший тиждень липня Київ отримав з Німеччини 42 тисячі харчових пайків, а у другий — 102 неброньованих авто. При цьому 21 червня Україна отримала від Німеччини сім самохідних гаубиць PzH 2000, а 28 червня боєприпаси, ще 5 тисяч шоломів, обладнання для захисту від дронів та запчастини для автомобілів. Це були найвагоміші поставки.

За даними видання, з 30 березня до середини червня в Україну відправляли в основному такі речі, як рації, ручні гранати, запасні частини до кулеметів, шнури для вибухівки.

Газета зазначає, у Україна часто сама вимушено закуповує озброєння у Німеччини. У червні Київ вкотре за власною ініціативою закупив 2 900 протитанкових гранатометів Matador безпосередньо у виробника.