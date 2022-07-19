Глава ОП каже, що не впливав на приначення тимчасових керівників СБУ та прокуратури
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтервʼю «НВ» запевнив, що не впливав на кадрові рішення президента та не відвідував день народження свого заступника Олега Татарова і не знає, чи були там навопризначені тимчасові очільники прокуратури та СБУ.
«Я не гуляв на дні народженні Татарова, тому не можу ні підтвердити, ні спростувати, чи були вони там. І коли президент вирішив їх призначити, що важливо — «тимчасово виконуючими обов’язки», це точно не впливало на його рішення. Є відповідна процедура, за якою президент визначав, на кого він покладає ці обов’язки», — каже Єрмак.
За його словами, монополізація влади, яку йому приписують це більше конспірологічна теорія.
«У мене нема жодних інших цілей, окрім служіння моїй країні і роботі на президента. Що стосується впливу пана Татарова: він мені ці кандидатури не пропонував, а я, відповідно, не пропонував президентові», — зазначив голова ОП.
«Я не відчуваю, що після цих призначень якимось чином змінився мій статус або мій вплив на ці процеси. Я продовжую працювати 24/7. Основні мої напрямки, крім тих, які були в мирні часи: наша армія повинна отримати всю необхідну зброю. І я бачу сьогодні результати, у тому числі, і моєї роботи», — запевнив Єрмак.
На запитання журналіста, чому Симоненка призначили тимчасовим керівником Офісу генпрокурора, якщо першим заступником Венедіктової був Роман Говда, глава ОП відповів:
«Відповідно до закону про правовий режим військового стану, президент сам визначає, кого призначати. Це не обов’язково покладається на першого заступника. Я сказав з самого початку, що головною ціллю було забезпечити абсолютно прозоре розслідування всіх цих фактів щодо колаборантів, щодо можливих зрадників і т.д. Думаю, що саме це викликало призначення в одному випадку першого заступника, в іншому випадку — просто заступника. Це відповідає чинному законодавству і закону, який був прийнятий».
- Увечері 17 липня вийшли два укази президента — про відсторонення генпрокурора Ірини Венедіктової та про усунення від обовʼязків голови СБУ Івана Баканова. Поки обовʼязки генпрокурора виконуватиме заступник Венедіктової Олексій Симоненко, а голови СБУ — перший заступник Василь Малюк.
- 18 липня Зеленський подав до Ради подання на звільнення Венедіктової та Баканова. Уранці 19 липня президент звільнив заступника голови Служби безпеки та змінив начальників СБУ в пʼяти областях.