У Британії на місце прем’єра вже претендують троє кандидатів. Лідер — колишній міністр фінансів Ріші Сунак

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У Великій Британії завершився четвертий тур голосування за майбутнього лідера Консервативної партії, який обійме посаду премʼєр-міністра. За його результатами з перегонів вибула колишня міністр з питань рівності Кемі Баденох.

Про це пише Sky News.

За крісло премʼєра далі боротимуться три кандидати: колишній міністр фінансів Ріші Сунак, молодший міністр з торгової політики Пенні Мордаунт і очільниця МЗС Ліз Трасс. Лідер перегонів — Сунак. Він набрав 118 голосів депутатів. У Трасс — 86, у Мордаунт — 92.

У середу, 20 липня, відбудеться останній тур голосування депутатів, під час якого оберуть двох фіналістів. Наступного дня британський парламент піде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою за нового лідера. Результат оголосять 5 вересня.