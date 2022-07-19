У Британії на місце прем’єра вже претендують троє кандидатів. Лідер — колишній міністр фінансів Ріші Сунак
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Великій Британії завершився четвертий тур голосування за майбутнього лідера Консервативної партії, який обійме посаду премʼєр-міністра. За його результатами з перегонів вибула колишня міністр з питань рівності Кемі Баденох.
Про це пише Sky News.
За крісло премʼєра далі боротимуться три кандидати: колишній міністр фінансів Ріші Сунак, молодший міністр з торгової політики Пенні Мордаунт і очільниця МЗС Ліз Трасс. Лідер перегонів — Сунак. Він набрав 118 голосів депутатів. У Трасс — 86, у Мордаунт — 92.
У середу, 20 липня, відбудеться останній тур голосування депутатів, під час якого оберуть двох фіналістів. Наступного дня британський парламент піде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою за нового лідера. Результат оголосять 5 вересня.
- 6 червня члени Консервативної партії провели голосування щодо вотуму недовіри Борису Джонсону через результати розслідування щодо вечірок, які проводили в офісі премʼєра під час карантину. Слідчі визначили, що у 2020 та 2021 роках в офісі відбувалися вечірки без дотримання карантинних заходів, які уряд запровадив на всій території Великої Британії через коронавірус. Учасникам виписали штрафи. Джонсон визнав свою провину, вибачився та повідомив про готовність сплатити штраф. За результатами голосування премʼєр-міністр отримав вотум довіри й у відставку не пішов.
- За місяць знову спалахнув скандал — через призначення на близьку до Джонсона посаду Крістофера Пінчера, якого звинуватили в домаганні до двох колег. Існують версії, що сам Джонсон знав про це, але все одно призначив Пінчера. Британський премʼєр знову публічно вибачився за таке рішення, але наголосив, що у відставку не піде.
- На початку липня від Джонсона через скандали пішли понад 50 членів його кабінету і високопосадовців. Наступного дня він призначив нових членів уряду, але вже 7 липня Джонсон оголосив, що іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії. Він буде виконувати обовʼязки голови партії та уряду, поки не оберуть нового.
- 12 липня Лейбористська партія ініціювала вотум недовіри, а 13 липня уряд Британії ініціював вотум довіри до самого себе.
- 18 липня уряд Джонсона уникнув вотуму недовіри. Палата громад Великої Британії після пʼяти годин дебатів не змогла набрати достатньої кількості голосів — уряд Джонсона підтримали 349 депутатів, проти виступили 238.