Ірину Венедіктову звільнили з посади генерального прокурора
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- Ангеліна Шеремет
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УНІАН фото
Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генпрокурора. За — 264 депутати.
Про це повідомив депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Сама Ірина Венедіктова була присутня на засіданні як комітету, так і парламенту. Железняк заявив, що гучних заяв або звинувачень не було.
Перед цим Венедіктова заявила, що не збирається сперечатись із рішенням президента відсторонити її від посади генерального прокурора України.
- Увечері 17 липня вийшли два укази президента — про відсторонення генпрокурора Ірини Венедіктової та про усунення від обовʼязків голови СБУ Івана Баканова. Поки обовʼязки генпрокурора виконуватиме заступник Венедіктової Олексій Симоненко, а голови СБУ — перший заступник Василь Малюк.
- 18 липня Зеленський подав до Ради подання на звільнення Венедіктової та Баканова. Уранці 19 липня президент звільнив заступника голови Служби безпеки та змінив начальників СБУ в пʼяти областях.