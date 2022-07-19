Ірину Венедіктову звільнили з посади генерального прокурора

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Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генпрокурора. За — 264 депутати.

Про це повідомив депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Сама Ірина Венедіктова була присутня на засіданні як комітету, так і парламенту. Железняк заявив, що гучних заяв або звинувачень не було.

Перед цим Венедіктова заявила, що не збирається сперечатись із рішенням президента відсторонити її від посади генерального прокурора України.