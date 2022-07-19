Комісія визначила переможця на посаду голови САП. Конкурс тривав майже два роки
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Комісія визначила переможця конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури — детектив НАБУ Олександр Клименко.
Відповідне рішення підтримали члени комісії на засіданні 19 липня.
Тепер комісія має звернутися до Офісу генпрокурора з поданням про призначення Клименка новим очільником САП. Крім цього, комісія визначила переможця на посаду першого заступника голови САП — ним став прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.
Також члени комісії ухвалили рішення, що подання на призначення голови САП подадуть після того, як Офіс генпрокурора підтвердить, що кандидати пройшли спецперевірку і мають допуск до держтаємниці.
- Конкурсна комісія майже два роки не могла обрати нового голову САП, причиною цього були внутрішні конфлікти та ймовірний «тиск влади». При цьому двох кандидатів на посади голови САП і заступника голови визначили ще наприкінці 2021 року. За балами головою САП мав стати детектив НАБУ Олександр Клименко, а його заступником — прокурор Андрій Синюк. Але комісія ніяк не могла затвердити фінальні результати.
- Активісти звинувачували в затягуванні та зриві конкурсу членів комісії від Верховної Ради, яких нібито контролював заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Вони вважали, що Татаров намагався зірвати конкурс, тому що в ньому перемагає детектив НАБУ Олександр Клименко. Саме він керував слідством у справі ексдиректора «Укрбуду» Максима Микитася, в якій фігурував і Татаров.
- Вимога призначити переможця конкурсу на посаду голови САП є в переліку обовʼязкових для початку перемовин України про вступ до Євросоюзу.
- 17 липня Володимир Зеленський у вечірньому зверненні закликав усі компетентні органи розпочати конкурс для обрання нового очільника Національного антикорупційного бюро, а також призначити керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури.