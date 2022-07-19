Уряду Бориса Джонсона не змогли оголосити вотум недовіри
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Charles McQuillan / Getty Images
Уряд британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона пережив вотум недовіри. Палата громад Великої Британії після пʼяти годин дебатів не змогла набрати достатньої кількості голосів — уряд Джонсона підтримали 349 депутатів проти 238.
Про це пише Sky News.
Дебати стосувалися переважно внутрішніх проблем. Лейбористи звинувачували уряд в провалі соціальної підтримки населення, а консерватори, яких у палаті більшість, заявляли про ефективну боротьбу з коронавірусом і Brexit. Як би уряду оголосили вотум недовіри, то Британію очікували б загальні вибори.
Крім того, у Британії завершився третій етап голосування виборів на місце премʼєр-міністра країни. За його підсумками з перегонів вибув голова парламентського комітету із закордонних справ Том Тугендхат. Він набрав всього 31 голос колег-консерваторів.
За крісло прем’єра далі боротимуться чотири кандидати — колишній міністр фінансів Ріші Сунак, який набрав більше всього голосів, молодший міністр з торгівельної політики Пенні Мордаунт, очільниця МЗС Ліз Трасс і колишній міністр з питань рівності Кемі Баденок.
- 6 червня члени Консервативної партії провели голосування щодо вотуму недовіри Борису Джонсону через результати розслідування стосовно вечірок, які влаштовувалися в офісі премʼєра під час карантину. Слідчі визначили, що у 2020 та 2021 роках в офісі проводили вечірки без дотримання карантинних заходів, які уряд запровадив на всій території Великої Британії через коронавірус. Учасникам виписали штрафи. Джонсон визнав свою провину, вибачився та повідомив про готовність сплатити штраф. За результатами голосування премʼєр-міністр отримав вотум довіри й у відставку не пішов, хоча й ризикував його втратити.
- За місяць знову спалахнув скандал — через призначення на близьку до Джонсона посаду Крістофера Пінчера, якого звинуватили в домаганні до двох колег. Існують версії, що сам Джонсон знав про це, але все одно призначив Пінчера. Британський премʼєр знову публічно вибачився за таке рішення, але наголосив, що у відставку не піде.
- На початку липня від Джонсона через скандали пішли понад 50 членів його кабінету і високопосадовців. На наступний день він призначив нових членів уряду, але вже 7 липня Джонсон оголосив, що іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії. Він буде виконувати обовʼязки голови партії та уряду, поки не оберуть нового.
- 12 липня Лейбористська партія ініціювала вотум недовіри, а 13 липня сам уряд Британії ініціював вотум довіри до самого себе.