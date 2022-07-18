«Урятували від голоду»: міністр Кулеба припустив, чому росія погодилася на вивезення зерна з України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що росія погодилася на вивезення зерна з України для того, щоб вберегти свою репутацію серед країн Азії та Африки. Наразі домовленості вже майже на завершальній стадії.
Про це він розповів в інтервʼю Forbes.
«Я з точки зору логіки бачу лише один аргумент, чому путін має погодитися. Це його прагнення показати країнам, які тримають нейтралітет або більше схиляються до російської позиції щодо війни (в Африці, Азії), що він їх урятував від голоду, від зростання цін на продукти харчування. В усьому іншому я не розумію, навіщо йому це може бути потрібно», — зазначив Кулеба.
За його словами, погоджуючись на це, росія підриває власні зусилля з придушення української економіки. На думку Кулеби, зараз у путіна з одного боку репутація росії в країнах Азії та Африки, а з іншого — зменшення доходів України.
Водночас Кулеба запевнив, що Україна не погодиться на жодні умови, які відкриють для росії шлях до нападу з моря.
- Війська росії з початку вторгнення блокують експорт з портів України, через що продукцію доводиться експортувати залізницею та автошляхами. Західні партнери пропонували побудувати зерносховища біля кордону, домовитися з росією, але на військове розблокування шляхів не готові. Тим часом росія продовжує викрадати українське зерно, вивозячи його до Криму, Сирії та Туреччини, про що свідчать численні журналістські розслідування.
- 5 липня Ердоган заявив про посилені переговори щодо розблокування експорту зерна з України Чорним морем. Він очікує на прогрес протягом десяти днів. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застерігав від сподівань на швидке вирішення проблеми, оскільки перемовини зосереджені на маршрутах і безпеці суден.
- Напередодні президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з путіним. Він заявив, що настав час для «зернового коридору». У рф заявили, що «продовжать обмін думками» з цього приводу. У той же день, 11 липня, Ердоган поспілкувався із Зеленським. Розмова була присвячена війні та проблемі блокади експорту зерна.
- 13 липня в Туреччині пройшли чотиристоронні перемовини щодо безпечного вивезення українського зерна з портів. Під час цієї зустрічі сторони домовилися створити координаційний центр у Стамбулі. Делегації України, росії, Туреччини та ООН знову зустрінуться наступного тижня. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про «великий крок уперед».