Зеленський закликав призначити главу САП та запустити конкурс для обрання очільника НАБУ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Володимир Зеленський у вечірньому зверненні закликав усі компетентні органи розпочати конкурс для обрання нового очільника Національного антикорупційного бюро, а також призначити керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури.
«Строк повноважень попереднього керівника НАБУ закінчився і має відбутися конкурсна процедура для призначення нового керівника. Доручив премʼєр-міністру активізувати роботу, аби розпочати конкурс», — зазначив президент у зверненні.
- В Офісі генпрокурора анонсували засідання комісії з обрання голови САП на 19 липня.
- Конкурсна комісія вже майже два роки не може обрати нового голову САП, причиною цього стали внутрішні конфлікти та імовірний «тиск влади». При цьому двох кандидатів на посади голови САП і заступника голови все-таки визначили. За балами головою САП має стати детектив НАБУ Олександр Клименко, а його заступником — прокурор Андрій Синюк. Але комісія ніяк не може затвердити фінальні результати.
- Активісти звинувачують у затягуванні та зриві конкурсу членів комісії від Верховної Ради, яких нібито контролює заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Вони вважають, що Татаров намагається зірвати конкурс, тому що в ньому перемагає детектив НАБУ Олександр Клименко. Саме він керував слідством у справі ексдиректора «Укрбуду» Максима Микитася, в якій фігурував і Татаров.
- Тепер вимога призначити переможця конкурсу на посаду голови САП є в переліку обовʼязкових для початку перемовин України про вступ до Євросоюзу.