В Офісі генпрокурора анонсували засідання комісії з обрання голови САП на 19 липня

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Офісі генерального прокурора все-таки анонсували засідання комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Воно відбудеться 19 липня.

Про це повідомляється на сайті ОГП.

«19 липня 2022 року о 10-й годині відбудеться чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі», — йдеться в повідомленні.

З міркувань безпеки місце засідання повідомлять членам комісії окремо.

Голова комісії Катерина Коваль у коментарі «Суспільному» заявила, що попереднє оголошення, найімовірніше, було видалено через те, що на той момент не було кворуму. Члени комісії узгоджували дату, яка буде зручна для всіх. Крім цього, вона зазначила, що в комісії очікують на рішення суду щодо апеляції, яку Офіс генпрокурора подав на рішення про скасування порядку проведення конкурсу.

«Суд перейшов у письмове провадження без виклику сторін і ми не приймаємо участі у засіданні. Але ми впевнені у тому, що рішення ОАСК буде скасоване. І як тільки це станеться, на основі нашого чинного порядку, ми завершимо конкурсні процедури, затвердимо рішення конкурсної комісії, остаточні результати проведеного конкурсу і внесемо подання про призначення керівника», — підкреслила вона.