Важкі військові літаки росії звозять у білорусь озброєння, а винищувачі почали відпрацьовувати удари

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Великі транспортні військові літаки росії почали активно літати до білорусі, що може свідчити про перекидання важкого і великогабаритного озброєння, військової техніки та військ.

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» зафіксувала 13 і 14 липня прильоти двох військових Ан-22 «Антей» на аеродром Мачулищі, що біля Мінську. Крім цього, туди ж прилітав російський транспортий Ил-76.

Ан-22 «Антей» вважається найбільшим у світі турбогвинтовим транспортним літаком. В експлуатації таких залишається лише 4 одиниці.

Також сьогодні зранку в Барановичах фіксуються навчання винищувальної авіації, які відпрацьовують авіаудари.

У небі білорусі працює російський А-50 — літак далекого радіолокаційного виявлення та управління.