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Уряд Німеччини опублікував оновлений перелік зброї, яка готується до передачі Україні

Автор:
Костя Андрейковець
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Уряд Німеччини опублікував оновлений перелік озброєння, яке готується до передачі Україні.

Україна отримає:

І це ще не повний перелік озброєння — у ньому ще кулемети MG 3, вони ж «костроізи», тисячі мін, гранат, патронів, касок, та іншого військового майна.