Бойовий безпілотник «Байрактар» від литовців прибув в Україну

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Arvydas Anušauskas

Турецький безпілотник Bayraktar TB2 Vanagas («Яструб»), гроші на який зібрали литовці, прибув в Україну.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

«Литовський Bayraktar Vanagas вже в Україні! Це визначний прояв дружби та єдності, який ще раз доводить, що Україна не одна в боротьбі з агресором. Особисто вдячний Халуку Байрактару та Андрюсу Тапінасу, Литві за потужну підтримку на нашому шляху до перемоги! Слава Україні!» — написав він у Twitter.