Генпрокурор: Нардеп-колаборант олексій ковальов організовував вивезення солі й зерна до росії

Новини

Facebook

Народний депутат України і за сумісництвом колаборант олексій ковальов, який перебуває на окупованій Херсонщині, допомагав росіянам організувати вивіз з області солі та зерна.

Про це 7 липня повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

«На початку окупації він поїхав на Херсонщину нібито працювати з виборцями та захищати від мародерів свій бізнес, яким не може займатися під час парламентської діяльності. Маємо свідчення, що народний обранець при цьому організовував вивезення солі й зерна до рф. «Консерва» відкрилась ФБ-постом, де він захоплювався планами повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонщини в економічну модель рф і наполягав, що «росія назавжди». Власне, цим загарбники і поставили його займатися в окупаційному органі на псевдопосаді «заступника голови уряду Херсонської області», яку він обійняв», — зазначила Венедіктова.

Вона розповіла, що колаборанти служать росіянам по-різному: хтось «здає» українських активістів, правоохоронців та учасників бойових дій, хтось допомагає розміщувати військову техніку рф, хтось міняє прапори на органах влади, хтось постачає окупантам пальне та харчі. Серед найактивніших — «губернатор» Херсонщини володимир сальдо.

Підозри вже мають:

«голова» Херсонської міської адміністрації;

«голова» Чулаківської вца;

«керівник» міста Каховка;

«начальниця» департаменту освіти і науки військово-цивільної адміністрації Херсонської області;

«керівник» управління установ виконання покарань Херсонської області;

«начальник» Рибінспекції Генічеського району;

«заступник начальника» відділу поліції Нової Каховки.

Від початку війни у Херсонській області зафіксували викрадення або зникнення 457 людей. Серед них мери міст Каховка Таврійськ, Скадовськ, Гола Пристань, Берислав; сільські голови Новоолександрівської, Бехтерської та Милівської ОТГ, голова Чорнобаївської селищної ради та його заступник, старости сіл Стара Збурївка, Зміївка та Осокорівка, секретар Новокаховської міської ради, 17 депутатів обласної та місцевих рад, 43 правоохоронці та два священнослужителі.