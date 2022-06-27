Події 27 червня в огляді «Бабеля»: окупанти вдарили у повний людей торговельний центр у Кременчуці, ЗСУ знову знищили ворога на Зміїному

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Telegram / Дмитро Лунін

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Окупанти вдарили ракетами Х-22 по торговельному центру «Амстор» у Кременчуці, де в той момент перебували сотні людей. Вже відомо про 10 загиблих, ще 50 людей дістали поранення, з них 21 — госпіталізовано. Рятувальники гасять пожежу, до робіт залучили 130 співробітників, 23 одиниці техніки та пожежний потяг «Укрзалізниці».

В результаті сьогоднішніх ударів російських військ по Харкову загинули чотири людини. Постраждалих — 19, з них 4 дитини. Окупанти влучали по суто цивільній інфраструктурі, де були лише мирні жителі. За минулу добу росіяни випустили більш як 150 снарядів та мін по Сумщині, зі своєї території вони вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. Одна людина загинула, одна — в лікарні. По Одещині росіяни завдали ракетного удару із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М. Ракета влучила в житловий квартал мирного селища, зруйновані та зайнялися кілька житлових будинків та господарчих споруд орієнтовно на площі 500 кв. м. Попередньо, постраждали шестеро людей, серед яких дитина. Протягом доби росія завдала 20 ударів по 12 містах Донецької області та 49 ударів по Луганщині. Окупанти вдарили авіацією, ракетами, артилерією, РСЗВ «Град», «Ураган» і «Смерч». Є вбиті та поранені мирні жителі.

Окупанти атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку. У місті зруйновані щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із них вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць росіяни знищили шість приватних будинків. Також війська рф обстріляли автовокзал, Свято-Митрофанівський храм, храм Святої Великомучениці Варвари, одне із підприємств, приміщення прикордонного загону та одну з адмінбудівель.

У ніч на понеділок, 27 червня, українські війська завдали понад 10 точних ударів по острову Зміїний. Знищено зенітно-гарматний ракетний комплекс ворога «Панцир-С1». Втрати росіян уточнюються.

Британська газета The Times розповіла про український батальйон «Шаман» — елітний підрозділ українських спецпризначенців, який кілька разів висаджувався у глибокому тилу ворога (росії). Місія батальйону — знищення інфраструктури, життєво важливої для військових дій кремля. The Times пише, що рейдів було кілька. У них брали участь двоє оперативників, з якими і поспілкувалися журналісти, та офіцер розвідки. Їх закидали на територію росії вночі на гвинтокрилах, кордон вони перетинали на малій висоті.

У Лівобережному районі Маріуполя у будинку на перехресті проспекту Перемоги та бульвару Меотиди знайшли понад 100 тіл загиблих. Тіла досі перебувають під завалами. Ховати їх російські окупанти не планують. У місті продовжують ексгумувати тіла вбитих. У пріоритеті — двори шкіл та дитячих садочків. Після ексгумації росіяни обробляють ями від запаху. На вулицях і у дворах після ексгумацій такі процедури не проводять.

Президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів саміту «Великої сімки» з проханням надати Україні системи протиповітряної оборони, запровадити додаткові санкції проти росії та дати гарантії безпеки. Також він попросив допомоги в експорті зерна з України та у відновленні країни.

США заявили, що Україна отримає американські системи ППО. Ймовірно, нам передадуть протиракетні NASAMS — зенітно-ракетні комплекси для ураження повітряних цілей на дальності 20 км (у новітніх версіях — до 40 км).

Президент рф путін підтвердив, що поїде на саміт G20, на якому виступить Володимир Зеленський. Президента росії запросив лідер Індонезії Джоко Відодо. Саміт «Великої двадцятки» має відбутися на острові Балі 15—16 листопада.

Президент Молдови Майя Санду прибула з робочим візитом до Києва. Вона відвідала Бучу, Ірпінь та Бородянку, а також зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Київську область відвідав сенатор, голова Республіканського крила Комітету з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш. Він побував у Гостомелі та Ірпені, а також у Міжнародному аеропорту «Антонов», де рашисти зруйнували український літак «Мрія».