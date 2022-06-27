Російські війська завдали ракетного удару по Кременчуку. Вибухи пролунали і в Полтаві
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Російські ракети влучили в місто Кременчук (Полтавська область). Також вибухи пролунали в Полтаві. У цей період по Україні тривала повітряна тривога.
Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що ракети влучили в цивільний обʼєкт. Є постраждалі, але подробиці наразі з’ясовуються.
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила, що ракети влучили в ТЦ «Амстор».
Мер міста Віталій Малецький заявив, що удар прийшовся в дуже людне місце, яке «на 100% немає відношення до військових дій». Він додав, що вже відомо про загиблих.
Про вибухи в Полтаві повідомив мер міста Олександр Мамай. Подробиць поки немає.
- 26 червня о 06:30 російські війська завдали ракетного удару по Києву. У місті пролунали чотири вибухи, після чого в деяких районах зникло водопостачання. Одна з ракет впала на житлову девʼятиповерхівку в Шевченківському районі, зруйнувавши верхні поверхи. Загинула одна людина і ще пʼятеро постраждали. Серед них 7-річна дитина. Ще одна ракета впала поряд з будинком у дворі дитячого садка.
- Цього ж дня російські війська завдали два ракетних удари по Черкащині – по околицях Черкас. Внаслідок обстрілу загинула одна людина і ще п’ятеро людей постраждали.
- Вранці 27 червня рф завдала декілька ракетних ударів по місту Слов’янськ Донецької області. Є вбиті та поранені. Також російські ракети вдарили по житловому кварталу одного із прикордонних сіл Одеського району, пошкодивши 65 будинків. Вісім людей поранено.