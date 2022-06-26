Мінагрополітики: окупанти вивезли з захоплених територій 400 тисяч тонн зерна

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СБУ

Від початку широкомасштабного вторгнення росія вивезла з захоплених українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в інтервʼю «Крим.Реалії».

«На момент фактичної окупації на цих територіях було близько півтора мільйона тонн зерна, згідно з елеваторними реєстрами. І ми отримали інформацію з тих територій від українців про факт вивезення. Якщо додати всі ці кейси, то близько 400 тисяч тонн. Чітко говорити, що з мільйоном тонн, що залишився, ми зможемо тільки після деокупації», — зазначив він.

Висоцький додав, що за даними Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Institute), збитки сільського господарства України від повномасштабного вторгнення уже становлять $4,3 мільярда.