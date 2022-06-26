Розвідка: росія збільшує військову присутність у білорусі

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Війська pосії збільшують свою присутність у білорусі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України

Керівництво Гомельської області попереджено про ймовірність повернення підрозділів рф. Одночасно росіяни планують нарощувати чисельність тактичної авіації в білорусі. Офіційно — для спільного патрулювання повітряного простору та навчань. Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі.

З 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання. Водночас анонсовані раніше в білоруських ЗМІ заняття з резервістами не проводяться. Самих резервістів наразі використовують на господарських роботах.