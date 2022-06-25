У Помпеях знайшли рештки вагітної черепахи, яка загинула під час виверження Везувію
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Pompeii - Parco Archeologico / Facebook
У Помпеях дослідники знайшли рештки вагітної черепахи з її яйцем. Рептилія була похована під каменем та попелом від виверження вулкану Везувій з 79 року нашої ери.
Про це повідомляє BBC.
Близько 2000 років тому 14-сантиметрова черепаха закопалась у малюсіньке підземне лігво під будівлею, яка була зруйнована під час попереднього землетрусу.
Експерти кажуть, той факт, що черепаху знайшли з яйцем, дозволяє зробити припущення, що рептилія загинула, коли намагалася знайти якесь безпечне місце, щоб відкласти потомство.
«Все місто було будівельним майданчиком, і, очевидно, деякі місця були тими пустками, де дикі тварини могли бродити, проникати всередину і намагатися відкладати яйця», — сказав генеральний директор парку Помпеї Габріель Цухтрігель.
Виверження Везувію почалося вдень 24 серпня (за іншими даними 24 жовтня) 79 року н. е. та призвело до загибелі трьох міст — Помпеїв, Геркулануму, Стабії, а також кількох сіл і вілл. Виверження було таким потужним, що попіл від нього долітав навіть до Єгипту та Сирії. Із 20 тисяч жителів Помпеїв загинули близько двох тисяч. Більшість жителів покинули місто до катастрофи, проте точна кількість загиблих невідома.
- У травні 2022 року дослідники вперше отримали ДНК із решток людей, які загинули під час виверження вулкана в Помпеях.
- Дослідникам час від часу в Помпеях трапляються знахідки: скелет 40-річного чоловіка, гробниця з напівмуміфікованим тілом (частково збереглися волосся та вухо), колісниця, яку могли використовувати для весільних обрядів, стародавній магазин фастфуду та колекція жіночих прикрас часів Стародавнього Риму.