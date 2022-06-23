ПАРЄ визнала, що літак MH17 збили з російського «Бука»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Pierre Crom / Contributor
Парламентська асамблея Ради Європи дійшла висновку, що літак Malaysian Airlines рейсу MH17 був збитий ракетою з російського зенітно-ракетного комплексу «Бук».
Про це повідомляється на сайті ПАРЄ.
Такого висновку ПАРЄ дійшла на підставі доказів, наданих доповідачеві українською та нідерландською владою. Також Асамблея заявила, що вражена «дезінформацією», яку поширюють російські органи влади щодо збиття літака.
«Замість надання достовірної інформації компетентним слідчим органам, російська влада поширює дезінформацію, у тому числі послідовні суперечливі версії подій, покликані створити плутанину. Як продемонстрували розвідувальні дані з відкритих джерел, опубліковані в численних звітах, російська влада зайшла настільки далеко, що подала маніпулятивні радарні, супутникові та інші дані, щоб приховати правду», — йдеться у повідомленні.
ПАРЄ підтвердила, що російські версії, що літак збили українські винищувачі, українська ракета «Бук», випущена з підконтрольної Україні території, були повністю спростовані.
ПАРЄ знову закликала росію співпрацювати з поточними розслідуваннями, надати належні супутникові і радіолокаційні данні про збиття і офіційно вибачитися перед родичами жертв MH17 за біль і страждання, спричинені дезінформацією.
Асамблея також закликала Європейський суд з прав людини розглянути питання про надання пріоритету заявам родичів жертв аварії «з огляду на їхні інтенсивні й тривалі страждання».
- Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Загинули 298 людей. Росія свою причетність до катастрофи заперечує і звинувачує Україну.
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