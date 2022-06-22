ЗМІ: Туреччина та росія домовилися про переговори за участі України про вивіз зерна
- Автор:
- Олег Панфілович
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Представники Міністерства оборони Туреччини обговорили в Москві питання розблокування експорту українського зерна морським шляхом.
Про це пише видання Milliyet.
У Міністерстві оборони Туреччини заявили, що учасники зустрічі досягли порозуміння щодо проведення чотиристоронніх переговорів за участі України та ООН. Вони нібито мають відбутися протягом «найближчих тижнів».
Туреччина також обговорила з росією питання вивезення комерційних суден із вантажем із заблокованих українських портів і безпечне повернення турецьких літаків, що перебувають в аеропорту «Бориспіль».
Напередодні турецькі ЗМІ писали, що у Стамбулі наступного тижня має відбутися зустріч представників України, росії, Туреччини та ООН для обговорення проблеми розблокування експорту українського зерна.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що найкращою гарантією безпеки для українських портів і розблокування експорту зерна є зброя.
- Туреччина та росія узгодили план, як безпечно вивозити українське зерно та розблокувати порт в Одесі. Однак в Україні поки сумніваються, чи погоджуватися на нього.
- Американський президент Джо Байден 14 червня заявив, що США разом із європейськими союзниками працюють над тим, щоб вивезти заблоковане українське зерно залізницею. Для цього вони планують побудувати зерносховища біля кордону України.