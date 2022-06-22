ЗМІ: Туреччина та росія домовилися про переговори за участі України про вивіз зерна

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Представники Міністерства оборони Туреччини обговорили в Москві питання розблокування експорту українського зерна морським шляхом.

Про це пише видання Milliyet.

У Міністерстві оборони Туреччини заявили, що учасники зустрічі досягли порозуміння щодо проведення чотиристоронніх переговорів за участі України та ООН. Вони нібито мають відбутися протягом «найближчих тижнів».

Туреччина також обговорила з росією питання вивезення комерційних суден із вантажем із заблокованих українських портів і безпечне повернення турецьких літаків, що перебувають в аеропорту «Бориспіль».

Напередодні турецькі ЗМІ писали, що у Стамбулі наступного тижня має відбутися зустріч представників України, росії, Туреччини та ООН для обговорення проблеми розблокування експорту українського зерна.