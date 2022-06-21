ЗМІ: наступного тижня Україна, Туреччина, ООН та росія проведуть переговори щодо експорту українського зерна

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СБУ

У Стамбулі наступного тижня має відбутися зустріч представників України, росії, Туреччини та ООН для обговорення проблеми розблокування експорту українського зерна.

Про це пише турецьке видання Milliyet із посиланням на джерела в оточенні президента Туреччини.

Склад переговорної групи наразі невідомий. Видання пише, що в зустрічі можуть взяти участь президент Туреччини Реджеп Ердоган та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

При цьому прессекретар кремля дмитро пєсков підтвердив контакти з Туреччиною щодо вивезення зерна з України та додав, що «переговори пройдуть по лінії міністерства оборони». Інші згадані учасники можливих переговорів цю інформацію не коментують.