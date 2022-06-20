Угорщина запропонувала свою територію для вивезення зерна із заблокованих портів України

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Угорщина готова організувати вивіз українського зерна із заблокованих портів через свою територію.

Про це пише The Guardian.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу. Також він заявив, що росія запевнила Угорщину у безперебійності поставок газу.

Напередодні верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель назвав блокування росією вивезення українського зерна воєнним злочином. За його словами, росія понесе за це відповідальність.