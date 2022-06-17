В Італії паралізований чоловік відсудив право на евтаназію. Це перший випадок асистованого самогубства у країні

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В Італії зробили евтаназію 44-річному чоловікові, якого 12 років тому паралізувало внаслідок автокатастрофи. Це перший випадок асистованого самогубства, за право на яке пацієнт судився роками.

Федеріко Карбоні помер удома, прийнявши смертельну дозу певного препарату, пише Асоціація Луки Косціоні, яка виступає за легалізацію евтаназії.

Наразі такий вид смерті у країні є украй суперечливим через позицію Римо-католицької церкви та політиків. Попри це, у 2019 році Конституційний суд Італії постановив, що допомога в самогубстві допустима, якщо це рішення пацієнт ухвалив самостійно і він переживає «непереборний біль».

Тому Карбоні довелося судитися, щоб довести суду свій біль та отримати право на безболісну смерть. У листопаді 2021 року регіональні органи охорони здоровʼя нарешті дали йому цей дозвіл, а 16 червня 2022 року італієць скористався ним.

Перед смертю він сказав: «Я не заперечую, що мені шкода прощатися з життям, я збрехав би, якби сказав зворотнє, тому що життя прекрасне і воно у нас тільки одне. Але, на жаль, так вийшло. Я зробив усе можливе, аби відновитися після своєї інвалідності, але я виснажений як морально, так і фізично. У мене немає мінімальної автономії у повсякденному житті, я підвладний подіям, я в усьому залежу від інших, як човен, що дрейфує в океані. Я знаю про свій фізичний стан і перспективи, тому абсолютно спокійний щодо того, що роблю. Пишаюся, що написав частину історії. Тепер я, нарешті, вільний літати, куди захочу».