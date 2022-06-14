Китайський лідер Сі Цзіньпін підписав директиву про «спеціальні операції» армії КНР. Це поганий сигнал Тайваню

Новини

Президент Китаю Сі Цзіньпін підписав директиву про «невійськове» використання Збройних сил КНР, що може говорити про підготовку до вторгнення на Тайвань під виглядом «спеціальної операції».

Про це пише Radio Free Asia.

Директива набирає чинності 15 червня. Державні ЗМІ Китаю документ не публікують, а лише вказують, що він регулює основні принципи застосування військ у невоєнний час, організацію командування та види операцій.

Як повідомляє держагенція Xinhua, директива націлена на «захист життя та майна людей, захист національного суверенітету, безпеки та інтересів розвитку, а також на захист регіональної стабільності». Документ містить 59 статей у шести розділах, які служать «правовою підставою для військових операцій» у невоєнний час.

До таких операцій можна віднести допомогу у разі стихійного лиха і морський супровід, чим війська КНР і так займаються, але приховування тексту документа спричинює занепокоєння. RFA пише, що ця директива може стати правовим підґрунтям для вторгнення у непримарній перспективі.