Події 9 червня: у «днр» засудили до страти трьох іноземних військових, а олігарх з рф Михайло Фрідман просить українське громадянство

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Андрій Бойко / «Бабель»

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Напередодні окупанти обстріляли територію цеху з виробництва аміаку на сєвєродонецькому «Азоті», але підприємство вціліло. Російські окупанти продовжують атаки в Сєвєродонецьку. Ворог прагне піднятися по Сіверському Дінцю, бо має складнощі з переправою через річку, деякі частини військ росії відступили. З артилерії великого калібру росіяни обстрілюють сусідній Лисичанськ, проте боїв навколо міста немає. Активні бойові дії точаться в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад. Крім того, російські військові знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Близько першої години ночі росія випустила ракету по Житомирській області. Ракета пошкодила багатоповерхову будівлю в Новограді-Волинському. Наразі інформації про загиблих і постраждалих немає. Зранку російські війська обстріляли Бахмут з артилерії. Влучили в один із цехів машинобудівного заводу «Вістек», пожежу вже загасили. Над Роменським районом Сумської області українська ППО збила крилату ракету росіян.

Окупанти рф пропонують «розмінувати» Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля. СБУ дізналася про ці жахливі плани загарбників із чергового перехоплення телефонних розмов росіян.

«Верховний суд днр» ухвалив перший вирок трьом іноземним військовим, які захищали Маріуполь разом з українськими військовими. Британців Ейдена Асліна і Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма засудили до смертної кари. Голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс вже засудила вирок так званого суду «днр».

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що на сьогодні правоохоронці встановили особи 104 російських окупантів, які скоїли в Україні воєнні злочини. Вісім справ уже скерували до суду, наразі є три вироки суду.

Глава Міноборони Олексій Резніков повідомив про готовність самохідних артилерійських установок «Краб» виконувати завдання на фронті. Після гармат М777 і FH70, САУ «Ceasar» і М109А3 це п’ятий вид артилерії калібру 155 мм, який отримала українська армія від західних партнерів.

Загальна сума прямих збитків економіки України від пошкодження й руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури становить $103,9 мільярда, або 3 трильйони гривень.

Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями. Раніше облігації продавали із фіксованою ставкою в 11% річних. Тепер вона буде змінюватися відповідно до змін облікової ставки Нацбанку.

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона з путіним. Польський лідер вважає, що ці розмови ні до чого ефективного не призводять, але легітимізують диктатора. Крім того, Дуда розповів, що його країна передала Україні вже понад 240 танків. Також українські військові отримали 100 одиниць бронетехніки.

Представники США та Великої Британії розробили план навчання українських військових для користування західними реактивними системами залпового вогню. Наразі відомо, що Україна отримає HIMARS і M270.

Уродженець Львова, російський олігарх Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи в Україні. Про це заявив глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. Фрідман є співвласником і головою наглядової ради консорціуму «Альфа-груп», куди входять Альфа-Банк, телекомунікаційна компанія Altimo, що має частку в різних мобільних операторах, зокрема в «Київстарі», а також багато інших компаній. Він перебуває у санкційних списках ЄС, США, Британії та Канади.