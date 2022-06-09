Один з елементів телескопа «Джеймс Вебб» зіткнувся з мікрочастиною астероїда
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Alex Wong/Getty Images
Одне з дзеркал космічного телескопа «Джеймс Вебб» зіткнулося з крихітним уламком астероїда.
Про це пише BBC.
Інцидент стався між 23 і 25 травня. Аналіз показує, що ураження дістав дзеркальний сегмент C3 — одна з 18 плиток, які складають основний відбивач телескопа. Мікрочастина астероїда залишила по собі «вмʼятину» в елементі.
Зазначається, що зіткнення мало помітний вплив на передачу даних обсерваторії, проте не вивело апарат з ладу.
«Ми завжди знали, що телескопу доведеться витримати космічне середовище, яке включає різке ультрафіолетове світло та заряджені частинки Сонця, космічні промені від екзотичних джерел у галактиці та випадкові удари мікрометеороїдів у нашій Сонячній системі. Ми розробили та створили телескоп із запасом продуктивності — оптичної, теплової, електричної, механічної — щоб забезпечити виконання своєї амбітної наукової місії навіть після багатьох років у космосі», — сказав технічний заступник керівника проєкту Пол Гайтнер.
- 25 грудня 2021 NASA запустило телескоп імені Джеймса Вебба вартістю $10 мільярдів, який замінить телескоп «Хаббл». Його відправили на відстань 1,5 мільйона кілометрів від Землі — до точки L2. Учені покладають на «Вебб» великі надії — він допоможе набагато глибше зазирнути у Всесвіт і докладніше вивчити галактики та планети.
- 29 грудня в NASA повідомили, що телескоп працюватиме довше, ніж очікувалося. Аналіз траєкторії показав, що його запасу палива вистачить на понад 10 років роботи.
- 11 лютого космічний телескоп «Джеймс Вебб» надіслав перше зроблене ним фото.